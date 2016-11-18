Трамп отправится в «победный тур» по США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен отправиться в «победный тур» по штатам, которые его выбрали, сообщает The International Business Times со ссылкой на штаб политика.

Там заявили, что тур начнется «в ближайшие пару недель, и пройдет, очевидно, по тем штатам, где мы выиграли, включая и сомневавшиеся штаты».

Как напоминает издание Politico, Трамп выиграл у своей основной соперницы Хиллари Клинтон в 30 штатах из 50.