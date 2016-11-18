Турцию заинтересовала покупка С-400 у России

Турция начала вести переговоры с Россией о покупке зенитной ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Турции Фикри Ышыка.

«Мы ведем переговоры по С-400 не только с Россией, но и с другими странами, у которых есть аналогичные системы. Сейчас позиция России по этому вопросу положительная. Надеемся, что страны-члены НАТО серьезно к этому отнесутся, и наша система будет совместима с требованиями альянса. Но мы ни в коем случае не отвергаем предложение России и активно прорабатываем его», — отметил он.

Однако Турция хочет в конечном итоге производить такие комплексы у себя.

Отметим, что о своем намерении купить российские комплексы Турция говорила еще в 2009 году.