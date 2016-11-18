В карельских колониях пожаловались на пытки

На сотрудников сразу двух карельских колоний пожаловались заключенные, отбывающие срок. Речь идет об исправительных учреждениях №1 и №7 в городе Сегежа. По словам отбывающих наказание, они подвергаются пыткам. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвокатов «Гулагу.net».

Координатора проекта «Гулагу.net» Антон Дроздов отметил, что с заключенными смогла пообщаться только адвокат Анна Кутузова. Остальных правозащитников в ИК не допускают.

Заключенные Зелимхан Гелисханов и Анзор Мамаев заявили о регулярных пытках в колонии.

Гелисханов рассказал, что в его отношении пытки продолжаются с 2012 года, когда тот отказался вступить в секцию дисциплины и порядка, организованную при ИК.

Мамаев также подтвердил, что подвергается насилию со стороны сотрудников учреждения.

Заявление о проверке информации об избиении Мамаева было передано в прокуратуру ранее. Также прокуратуре будет поручено проверить заявление Гелисханова.

В прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Карелии сообщили, что заявление от Гелисханова уже передано в республиканский Следственный комитет.

Отметим, что ранее на пытки в исправительной колонии №7 жаловался осужденный активист Ильдар Дадин.