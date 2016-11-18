Арбитраж рассмотрит иск о банкротстве «Юлмарта»

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск о банкротстве интернет-магазина бытовой техники «Юлмарт». Суд рассмотрит иск 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

15 ноября заявление о признании ритейлера банкротом подал Олег Морозов, выступающий как частное лицо.

В «Юлмарте» иск не комментируют.

Выручка компании в январе-сентябре 2016 года составила 33,4 миллиарда рублей с учетом НДС, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.