Росавтодор предрек скорую замену дальнобойщиков беспилотниками

Глава Росавтодора Роман Старовойт в ходе рабочей встречи по вопросам развития рынка автомобильных грузоперевозок заявил, что через пять лет беспилотники смогут полностью заменить дальнобойщиков, передает «Интерфакс».

Руководитель ведомства считает, что перевозчикам уже необходимо «готовиться к переквалификации водителей-дальнобойщиков, которые уже через пять лет могут быть вытеснены с рынка беспилотными автомобилями».

В Росавтодоре предполагают, что количество таких транспортных средств во всем мире превысит 10 млн к 2020 году. И подчеркивает, что к этому сроку все основные федеральные дороги должны быть подготовлены для движения «беспилотников».

Автомобильная дорога Казань-Набережные Челны станет первым участком для тестирования таких автомобилей на федеральных трассах.