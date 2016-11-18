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18 ноября 2016, 00:08
Мемория

Мемория. Михаил Водопьянов

Михаил Водопьянов у самолета АНТ-6 на Северном полюсе. 21 мая 1937
Михаил Водопьянов у самолета АНТ-6 на Северном полюсе. 21 мая 1937
www.centrosib.info

18 ноября 1899 года родился Михаил Водопьянов, летчик, первым севший на Северном полюсе.

 

Личное дело

Михаил Васильевич Водопьянов (1899—1980) родился в селе Студенка, позднее ставшем частью Липецка, в крестьянской семье.

«Мне не было и восьми лет, — вспоминал Водопьянов, — когда отец поссорился с дедом и решил уехать из родных мест. Наша семья проделала тогда большое путешествие. Мы приехали в Сибирь и поселились в Тайшете. Отец получил работу грузчика на железнодорожной станции. Сначала все сложилось как будто неплохо — сняли на окраине маленькую деревянную баню и расположились в ней почти так же удобно, как в избе».

Вскоре отца по неизвестной причине посадили. Водопьянов, рассказывая об этом, упоминал лишь, что в тюрьме тот научился грамоте от «политических». Мать одна воспитывала Михаила и его годовалую сестру.

Чтобы прокормить себя и детей, она занималась поденной работой и торговала пирожками на станции. «Жизнь наша, и прежде небогатая, теперь стала просто тяжелой», — рассказывал Водопьянов.

Сам он спустя год после ареста отца нанялся на лето извозчиком на песчаный карьер, заработав там немного денег. Осенью пошел учиться в школу, однако с началом морозов прервал учебу, потому что не имел теплой одежды. В 1912 году семья вернулась в Липецк.

В 1919 году Водопьянов записался добровольцем в Красную Армию, служил в конной команде при Липецком аэродроме. Рассказывал: «Я почти не покидал аэродрома, ремонтировал боевые машины. С восторгом провожая их в полет, я бежал рядом с крылом, помогая пилотам вырулить на старт. И в эти минуты у меня зародилась дерзкая мечта — научиться летать. Советовался я по этому поводу с механиками, но они только покачивали головами: "Образования у тебя, парень, для этого мало". Однако с их же помощью я стал учиться — сначала грамоте, потом арифметике. Одновременно учился управлять автомобилем».

В 1921 году Водопьянов демобилизовался и стал работать шофером в Москве, куда во время гражданской войны перевели его часть. Затем был принят на московский аэродром: ремонтировал авиадвигатели, вскоре стал бригадиром.

В 1925 году выдержал экзамен на бортмеханика. В 1928 году окончил летную школу «Добролета», в следующем году — Московскую летно-техническую школу.

Участвовал в экспедициях по борьбе с саранчой на Северном Кавказе и в Казахстане, работал на почтовых рейсах.

В январе 1930 года был первым авиатором, открывшим пассажирскую линию из Хабаровска на Сахалин. В том же году выучился на морского летчика из-за нехватки на Дальнем Востоке сухопутных аэродромов.

С 1931 года, когда управление гражданского воздушного флота — бывший «Добролет» — собрало специальный отряд для переброски матриц «Правды» в крупнейшие города СССР, работал в этом отряде. Летать приходилось ночью, по компасу и городским огням, из-за чего Водопьянов один раз даже посадил самолет в Подмосковье, а потом останавливал скорый поезд и таким образом вез газетные матрицы до Ленинграда.

Зимой 1933 года во время испытательного перелета из Москвы в Петропавловск-Камчатский летчик задремал и попал аварию на берегу Байкала.

«Врачи обнаружили ряд рваных ран на голове, из которых четыре были весьма серьезными, перелом нижней челюсти в области подбородка, семь выбитых зубов и большую рану на подбородке. Надбровные дуги были порезаны, видимо, очками, разбитыми во время аварии. Обе брови глубоко рассечены. Еще глубже была рана на переносице», — рассказывал Водопьянов. Его бортмеханик Серегин погиб в той аварии.

К концу года летчик поправился и вызвался повторить неудавшийся перелет. «Самолет мне дали, и я приступил к подготовке. Двадцатого января 1934 года переоборудование машины было закончено», — вспоминал он. Вначале усовершенствованный летательный аппарат был опробован на беспосадочном перелете Москва — Ленинград.

А в марте-апреле 1934 года Водопьянов участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин». Все семеро летчиков, участвовавших в спасении челюскинцев со льдины (в их числе и Водопьянов), стали первыми Героями Советского Союза.

В 1936—1937 годах авиатор совершал полеты в Арктику, командовал летным отрядом. 21 мая 1937 года он первым в мире осуществил посадку на лед в районе Северного полюса. На своем самолете доставил группу полярников, которые организовали дрейфующую станцию «Северный полюс» (СП-1). Вернувшись в Москву, Водопьянов был награжден орденом Ленина (во второй раз Героя тогда не давали).

В том же 1937 году Водопьянов избрался депутатом Верховного Совета СССР.

Во время советско-финской войны 1939—1940 годов совершил несколько боевых вылетов, командовал тяжелым бомбардировщиком ТБ-3.

С началом Великой Отечественной войны был назначен командиром дивизии дальних бомбардировщиков. В августе 1941 года Водопьянов на Пе-8 совершил ночную бомбардировку Берлина. Бомбардировщик был подбит, Водопьянову удалось посадить его и вернуться к своим.

В 1943 году получил звание генерал-майора авиации. После войны продолжил службу летчика-полярника. В 1948—1950 году участвовал в организации новой научной станции «Северный полюс — 2» и в других исследованиях Арктики.

В 1954 году вышел на пенсию и основательно занялся литературной деятельностью, был принят в Союз писателей СССР.

Михаил Водопьянов умер в Москве 11 августа 1980 года.

 

Чем знаменит

Известный летчик-полярник, участник спасения экипажа парохода «Челюскин», пилот, первым в мире севший на лед Северного полюса. Один из первых Героев Советского Союза, генерал-майор авиации. Автор двух десятков биографических книг о покорении неба, член Союза писателей СССР.

 

О чем надо знать

 
Михаил Водопьянов

10 августа 1941 года Водопьянов командовал бригадой из 10 бомбардировщиков, летевших ночью бомбить Берлин. Уже на старте у одного из самолетов отказали двигатели, он упал вблизи ленинградского аэродрома и взорвался. Еще один бомбардировщик был по ошибке сбит своими же зенитчиками над Финским заливом. Два других борта из-за неполадок с двигателями отбомбились на запасные цели и вернулись домой.

Шесть оставшихся бомбардировщиков смогли долететь до Берлина и сбросить бомбы, но до дома не долетели. На обратном пути у самолета Водопьянова из-за разряженного воздуха (летчик спасался на высоте от зениток) отказал двигатель. Водопьянову удалось совершить посадку в лесу, на деревья. Чудом никто из экипажа не пострадал, они смогли быстро перейти линию фронта и вернуться в часть.

После возвращения с задания Сталин вызывал Водопьянова к себе для доклада. После этого пилота сняли с должности командира дивизии, однако никаких репрессий не последовало — он продолжил бомбить противника, совершая до 20 ночных вылетов. В 1943 году Водопьянову было присвоено звание генерал-майора авиации.

 

Прямая речь

О награде за спасение челюскинцев (М. Водопьянов «Путь летчика»): «Тринадцатого апреля, ровно через два месяца после гибели парохода "Челюскин", был отдан рапорт партии и правительству о спасении всех челюскинцев. В ночь на четырнадцатое апреля мы слушали ответную радиограмму, полученную из Москвы:

"Ванкарем, Уэлен.

Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину

Восхищены Вашей героической работой по спасению челюскинцев. Гордимся Вашей победой над силами стихии. Рады, что Вы оправдали лучшие надежды страны и оказались достойными сынами нашей великой родины.

Входим с ходатайством в Центральный Исполнительный Комитет СССР:

1)     об установлении высшей степени отличия, связанного в проявлением геройского подвига, — звания "Героя Советского Союза",

2)     о присвоении летчикам: Ляпидевскому, Лепаневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину, непосредственно участвовавшим в спасении челюскинцев, звания "Героев Советского Союза",

3)     о награждении орденом Ленина поименованных летчиков и обслуживающих их бортмехаников и о выдаче им единовременной денежной награды в размере годового жалования.

И. Сталин. В. Молотов. К. Ворошилов. В. Куйбышев. А. Жданов".

Мы долго стояли молча. У каждого сердце наполнилось нескончаемой радостью».

О первой в мире высадке на Северном полюсе (там же): «Мысль, что я веду самолет на полюс, вызывала во мне такие бурные приливы радости, что мне стоило большого труда сдерживать волнение и спокойно вести машину по заданному курсу.

Мы постепенно набираем высоту. Вот уже тысяча метров. Мороз двадцать три градуса. Дует ровный встречный ветер. Путевая скорость незначительна. Самолет идет спокойно; отсутствует качка, опасная для нашей перегруженной машины. <…>

[Механик Ф. И.] Бассейн подошел ко мне:

— Товарищ командир, через час, а может быть и раньше, один из моторов выйдет из строя.

Эти слова не сразу дошли до сознания, хотя Бассейн с предельной ясностью и четкостью рассказал о создавшемся положении. Мои мысли были далеко, там — на полюсе.

— Какой мотор? Почему?

— Левый средний, — ответил Бассейн. — Мотор где-то под крылом теряет антифриз. Вероятно, в радиаторе течь. <…>

Пока мы с Бабушкиным неуклонно вели машину вперед, [механики] Бассейн, Морозов и Петенин не теряли ни минуты. Они прорезали металлическую обшивку нижней части крыла, нашли в верхней части радиатора течь во фланце и поспешно обмотали трубку фланца изоляционной лентой и тесьмой. Но потеря антифриза не прекращалась. Драгоценная жидкость капля за каплей уходила из мотора.

Трудно определить, кому из механиков первому пришел в голову еще один способ спасения сочившейся из мотора жидкости. Возможно, что всем троим одновременно. Во всяком случае, все они дружно взялись за работу. Размотали ленту, стали прикладывать к трещине во фланце сухие тряпки и, когда тряпки пропитывались жидкостью, отжимали их в ведро, а затем с помощью насоса перекачивали жидкость обратно в бачок мотора.

Для этой, казалось бы, несложной операции механикам пришлось снять перчатки и в двадцатиградусный мороз, при сильном ветре, высовывать наружу голые руки. Очень скоро обмороженные руки покрылись кровавыми ссадинами, а на ладонях от ожогов горячей жидкостью появились волдыри. <…>

На самолете все знали, что мы приближаемся к цели. Люди притихли и с нетерпением ждали заветного сообщения [флаг-штурмана экспедиции] Спирина.

И вот Иван Тимофеевич снова вышел из своей рубки.

Теперь на лице его сияла улыбка. Он подошел ко мне и произнес торжественно и тихо:

— Под нами полюс!

Мне захотелось запеть во весь голос, да так, чтобы услышала вся родная страна! Непередаваемо прекрасное чувство захватило в этот момент все мое существо.

Полюс! Веками стремились сюда люди. Они жертвовали своей жизнью, пытаясь пробить путь к вершине мира.

И вот я — в прошлом простой деревенский парень, ныне летчик, воспитанный большевистской партией, — нахожусь над полюсом! Еще несколько минут, — и я посажу нашу машину там, где никогда не садился ни один самолет».

 

7 фактов о Михаиле Водопьянове

  • В 1924 году Водопьянов, тогда еще шофер, женился на машинистке Марии Дмитриевне. В 1925 году в семье родился первенец Владимир, в 1926-м — дочь Вера, 1933-м — сын Михаил, в 1937-м — Юрий, в 1941 году родился пятый ребенок — дочь Наташа. С конца 1930-х годов семья Водопьяновых жила в пятикомнатной квартире в московском «Доме на набережной». В 1969 году летчик овдовел.
  • Писать Водопьянов начал еще в больнице, после катастрофы на Байкале. Среди его книг: «Мечта пилота», «Полярный летчик», «Валерий Чкалов», «Путь летчика», «На крыльях в Арктику», «Уральский сокол: Документальная повесть о летчике Герое Советского Союза А. К. Серове», «Небо начинается с земли» и другие.
  • Водопьянов — не только Герой Советского Союза, но и обладатель четырех орденов Ленина, четырех орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й степени.
  • По неподтвержденным данным, в 1949 году летчик совершил секретную высадку на Южном полюсе, за что и получил один из орденов Ленина.
  • На севере Москвы и в Липецке есть улица Водопьянова, в Севастополе его именем назван спуск.
  • Имя Водопьянова носит один из самолетов Ил-96-300 — самый большой пассажирский самолет в России. А также первый Sukhoi Superjet 100.
  • В 2013 году на Ходынском поле в Москве был установлен памятник Водопьянову. Скульптурная композиция располагается на Аллее летчиков-героев и посвящена первому в истории приземлению на Северном полюсе.

 

Материалы о Михаиле Водопьянове:

Биография в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Статья на сайте Warheroes.ru

М. В. Водопьянов «Путь летчика»

Биография на сайте Aviaschool

Справка музея «Дом на Набережной»

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