СМИ рассказали о сокращении 30 тысяч сотрудников Volkswagen

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG (VW) планирует сократить десятки тысяч сотрудников по всему миру с целью экономии около 3,9 млрд долларов в год. Таким образом концерн хочет ликвидировать последствия дизельного скандала и восстановить рентабельность, передает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники.

Ожидается, что по результатам масштабного сокращения около 30 тысяч сотрудников сэкономленные средства VW также направит на финансирование перехода на беспилотные автомобили, а также электрокары.

Дизельный скандал обрушился на Volkswagen после информации американского Агентства по охране окружающей среды (EPA) о выявленных компьютерных программах, установленных концерном на своих автомобилях с дизельными двигателями. Программы занижают показатели уровня выброса вредных веществ в атмосферу.