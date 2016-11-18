Словения закрепила в конституции право на питьевую воду

Словения в четверг приняла поправку в конституцию, закрепляющую право граждан на свободный доступ к питьевой воде, сообщает агентство France-Presse.

«Водные ресурсы являются всеобщим достояниям и находятся в государственном управлении. Водные ресурсы должны использоваться в первую очередь и на долгосрочной основе для снабжения горожан питьевой водой и снабжения водой сельских хозяйств, и в этом смысле они не могут быть рыночным товаром», — говорится в поправке в основной закон страны.

Поправка была принята парламентом Словении: 64 из 90 депутатов проголосовали за нее, остальные воздержались, заявляя, что новый закон не нужен и требуется лишь для поддержки правящей партии.

Изменения конституции добивался премьер Словении Миро Церар.

Между тем, после голосования правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Словении живут 10-12 тысяч цыган, многие из которых лишены доступа к чистой питьевой воде и канализации. «Широко распространенная дискриминация часто препятствует цыганским семьям покупать и арендовать жилье» вне сельской местности, где они живут в трущобах, говорится в заявлении правозащитников.