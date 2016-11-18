Захарова прокомментировала слова Обамы о России как супердержаве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» прокомментировала слова президента США Барака Обамы, назвавшего Россию военной супердержавой.

По ее словам, эта фраза американского лидера свидетельствует о том, что «расставлены совершенно иные акценты, нежели они расставлялись еще какое-то время назад». Речь идет, отметила Захарова, о «какой-то другой нюансировке».

Примерно год-два назад США называли Россию «региональной державой и так далее», напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства — а теперь, судя по словам Обамы, ситуация изменилась.

Впрочем, считает Захарова, ждать кардинального изменения позиции Вашингтона по отношению к Москве все равно не стоит — особенно сейчас, до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами вне зависимости от того, как они оценивают ее роль.