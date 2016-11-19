Госдума разрешит россиянам открывать семейные счета в банках

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к второму чтению проект поправок в Гражданский кодекс, согласно которым в 2017 году россияне смогут открывать один счет на несколько владельцев, передает РБК.

Число владельцев счета в данном случае не ограничено. Это нововведение предназначено для тех супругов и физических лиц, которые ведут семейный бизнес без оформления юридического лица.

Предполагается, что права на деньги, лежащие на счету с совместным доступом, будут распределяться между его владельцами пропорционально объему внесенных ими средств.

Между тем представители банков считают, что поправки недостаточно проработаны — особенно в части распределения долей. Например, при поступлении на совместный счет средств от третьих лиц банк не сможет определить, кому из владельцев счета они должны принадлежать.

В ВТБ24 отметили, что и сейчас существует механизм предоставления доступа к одному банковскому счету нескольким лицам, причем эта услуга доступна как для дебетовых, так и для кредитных карт.