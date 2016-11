Трамп потребовал от бродвейских актеров извиниться перед его вице-президентом

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что актеры бродвейского мюзикла «Гамильтон» проявили грубость в отношении его вице-президента Майка Пенса и должны извиниться. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

The Theater must always be a safe and special place.The cast of Hamilton was very rude last night to a very good man, Mike Pence. Apologize!