Трамп потребовал от бродвейских актеров извиниться перед его вице-президентом

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что актеры бродвейского мюзикла «Гамильтон» проявили грубость в отношении его вице-президента Майка Пенса и должны извиниться. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

The Theater must always be a safe and special place.The cast of Hamilton was very rude last night to a very good man, Mike Pence. Apologize! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 ноября 2016 г.

Ранее в субботу актеры американского мюзикла «Гамильтон» заметили в зале пришедшего на спектакль Майка Пенса. Члены труппы обратились к нему с речью о всеобщем равенстве. Зрители, в свою очередь, освистали политика. Чтобы начать свою речь, артистам пришлось призвать аудиторию к порядку.

Видеозапись обращения к политику размещена в официальном Twitter-аккаунте шоу.

Tonight, VP-Elect Mike Pence attended #HamiltonBway. After the show, @BrandonVDixon delivered the following statement on behalf of the show. pic.twitter.com/Jsg9Q1pMZs — Hamilton (@HamiltonMusical) 19 ноября 2016 г.

Избранный вице-президент Майк Пенс неоднократно публично высказывался против абортов и выступал как сторонник ограничения прав ЛГБТ-сообщества.