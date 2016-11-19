СПЧ представит Путину доклад об Ильдаре Дадине

Совет по правам человека при президенте России представит Владимиру Путину доклад о посещении карельской колонии № 7, в которой содержится оппозиционер Ильдар Дадин, пожаловавшийся на пытки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

«Он [доклад] готов, мы с ним ознакомили руководство ФСИН и сейчас хотим ознакомить с этим руководство страны. После этого мы его опубликуем», — цитирует агентство слова Федотова.

Глава СПЧ уточнил, что правозащитники намерены лично представить документ президенту на встрече, которая, как предполагается, состоится в декабре.

Михаил Федотов при этом не раскрыл детали доклада, заметил, что делать выводы в ситуации с Дадиным пока рано.

Ильдар Дадин – первый гражданин России, получивший реальный срок по статье УК о нарушении закона о митингах. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет колонии. Находясь в заключении, Дадин сообщил, к нему применяли пытки. При этом после встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой Дадин отказался от перевода в другую колонию. 17 ноября во ФСИН сообщили, что Ильдар Дадин подрался с сокамерником.