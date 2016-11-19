Порошенко получил вызов на допрос в Генпрокуратуру Украины

В администрации президента Украины получили уведомление о вызове на допрос главы государства Петра Порошенко по делу о преступлениях против активистов протестных выступлений января-февраля 2014 года в Киеве, сообщают «Украинские новости».

Издание ссылается на имеющийся в его распоряжении ответ администрации главы государства. «9 ноября зарегистрирован документ о необходимости прибытия 29 ноября в Генпрокуратуру президента Украины Петра Порошенко», — говорится в ответе. В запросе при этом не указано, в каком качестве украинский лидер должен присутствовать на следственном мероприятии.

Ранее, 15 ноября, глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк в интервью украинским СМИ сообщил, что его ведомство направило повестку на допрос Порошенко 29 ноября. Он отметил, что глава государства пройдет по делу в качестве свидетеля.

Другой представитель ГПУ жаловался, что Порошенко уже больше года не является для дачи показаний по делу о беспорядках на Майдане. При этом помощники президента ссылаются на его загруженность.

Ранее, в середине сентября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Петр Порошенко даст показания по делу о событиях на Майдане в 2013–2014 годах.