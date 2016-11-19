Порошенко шесть часов допрашивали по делу о расстреле «небесной сотни»

Допрос президента Украины Петра Порошенко Петра Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана в Киеве в январе-феврале 2014 года продолжался в течение шести часов, сообщает телеканал «Громадське» со ссылкой на источник в украинской Генеральной прокуратуре (ГПУ).

Отмечается, что на допросе Порошенко выступал в качестве свидетеля. Это следственное мероприятие должно было состояться 29 ноября в здании ГПУ, однако прошло только 18 ноября в администрации главы государства.

В субботу издание «Украинские новости» сообщило, что в администрации президента Украины получили уведомление о вызове на допрос Петра Порошенко по делу о преступлениях, совершенных во время Евромайдана. Ранее представитель ГПУ жаловался украинским журналистам, что Порошенко уже больше года не является для дачи показаний по делу о беспорядках на Майдане. При этом помощники президента ссылались на его загруженность.

В рамках расследования в Генпрокуратуру также были вызваны бывший премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков.