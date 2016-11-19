Карякин и Карлсен в шестой раз сыграли вничью в чемпионском матче

Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону, сообщает Chess.com.

Встреча состоялась поздно вечером 18 июня в Нью-Йорке и завершилась после 32-го хода.

Партия оказалась самой быстрой из сыгранных в этом матче — гроссмейстеры согласились на ничью спустя менее двух часов после начала встречи. Сергей Карякин играл белыми фигурами.

Общий счет в матче за титул чемпиона мира по шахматам по итогам шести партий 3:3. В пятой партии Сергей Карякин имел шанс перехватить инициативу из-за серьезной ошибки норвежца, однако не решился рисковать. Следующая встреча гроссмейстеров состоится в воскресенье, 20 ноября. Россиянин вновь сыграет белыми.

Всего в 55-м матче за звание чемпиона мира по шахматам будут сыграны 12 партий. К 30 ноября победитель должен набрать 6,5 очков. В случае ничейного результата состоится тай-брейк.