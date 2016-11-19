Эрдоган рассказал о своем разочаровании политикой Барака Обамы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американским СМИ заявил, что разочарован текущей политикой США.

В беседе с ведущим телеканала CBS News Эрдоган заявил, что основная проблема заключается в подходе действующего американского президента Барака Обамы к урегулированию конфликта в Сирии. Турецкий президент подчеркнул, что война в Сирии создала угрозу безопасности на границе Турции, а также способствовала бегству в страну миллионов сирийских граждан.

Эрдоган также упрекнул США в нежелании выдать Анкаре оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвинили в организации военного мятежа в июле этого года.

Ранее в ноябре президент Турции назвал немецкие власти пособниками террористов за то, что они не выдают на родину сторонников Гюлена. Его слова стали ответом на критику канцлера Германии Ангелы Меркель сотрудников главной оппозиционной газеты Турции Cumhuriyet. Накануне Меркель заявила, что свобода СМИ будет играть ключевую роль на переговорах о вступлении Турции в ЕС.