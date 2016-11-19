Цукерберг рассказал о мерах борьбы с ложными новостями в Facebook

Cоздатель фейсбука Марк Цукерберг перечислил основные шаги по решению проблемы дезинформации в социальной сети. Об этом Цукерберг, который также является руководителем компании Facebook, написал в своей хронике.

Цукерберг отмечает, что компания серьезно относится к ложным новостям в фейсбуке и ограничивает выдачу такого контента. Такая же политика распространяется на спам и так называемые «кликбейтные» заголовки. При этом перед компанией, по его словам, стоят проблемы как технического, так и философского порядка.

«Мы не хотим сами выступать судьями, а предпочитаем полагаться на наше общество и третье мнение», — пояснил Цукерберг. Он отметил, что соцсеть должна быть осторожной, чтобы не ограничивать обмен мнений или ошибочно ограничивать правдивые сообщения.

Ранее основатель Facebook сообщал, что на непроверенные и фальшивые новости приходится 1% от всего контента социальной сети.

Марк Цукерберг также перечислил первые шаги, которые позволят бороться с дезинформацией в социальной сети. Будет упрощен порядок подачи жалоб пользователей на ложных новости. В настоящее время для этого необходимо писать специальный запрос в компанию. Сообщения, на которые поступили жалобы, социальная сеть станет помечать как сомнительные.

Facebook также планирует обратиться за консультациями к организациям и журналистам, занимающимся проверкой фактов. Цукерберг, в частности, указал на портал Snoups, который специализируется на разоблачении недостоверной информации. Компания также больше внимания уделит «рекомендуемым статьям», которые автоматически предлагаются пользователям на основе их предпочтений. Другой мерой станет финансовое ограничение страниц, распространяющих ложные новости и спам.

Ранее, в ноябре, представители Facebook признали ошибки новостного алгоритма социальной сети, предназначенного для борьбы с недостоверной информацией, и пообещали исправить технические сбои, в результате которых в сети распространяются фейковые новости.

Неделю назад сбой в социальной сети Facebook спровоцировал появление на страницах некоторых пользователей упоминаний о том, что они умерли. Стандартное упоминание, предназначенное для «увековеченных профилей», появилось и в профиле основателя Марка Цукерберга. Позже все мемориальные сообщения были удалены.