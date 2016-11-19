Глава СПЧ потребовал опубликовать материалы дела Улюкаева

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов потребовал обнародовать все материалы дела, возбужденного против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс».

«В этой сфере должны быть факты, факты мы не видели. Хочу, чтобы обществу эти факты были представлены, чтобы были показаны все видеозаписи, все расшифровки прослушки, общество имеет право знать», — заявил Федотов в беседе с журналистами в субботу, 19 ноября.

Глава СПЧ подчеркнул, что в настоящее время все материалы по этому делу засекречены в соответствии с законодательством. Глава СПЧ также отметил, что новость о задержании федерального министра произвела на него шок. Михаил Федотов добавил, что знает Алексея Улюкаева как опытного и серьезного экономиста и государственного деятеля.

В минувшую пятницу агентство Reuters со ссылкой на нескольких неназванных чиновников сообщило, что после задержания главы Минэкономразвития России и его отставки в правительстве царит «лихорадочная атмосфера». По словам собеседников Reuters, они ожидают дальнейших арестов среди коллег.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что, помимо Улюкаева, в разработке силовиков также находились вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов. В Следственном комитете опровергли связь обвинений против Улюкаева с этими чиновниками.