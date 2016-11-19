Пьяный украинец на грузовике протаранил шесть автомобилей в Москве

Гражданин Украины, управляя грузовиком в нетрезвом состоянии, протаранил шесть автомобилей на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на субботу на Варшавском шоссе на пересечении с улицей Сумской. Грузовой фургон Kenworth протаранил на перекрестке шесть автомобилей и скрылся. В результате столкновения два человека получили травмы.

Позже автомобиль правонарушителя был найден на Нагатинской улице, после чего сотрудники ГИБДД задержали самого водителя. Им оказался гражданин Украины, 1982 года рождения. От прохождения медицинского освидетельствования он не отказался. На нарушителя будут составлены административные материалы.