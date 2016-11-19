Госдеп назвал источник информации об ударах России по сирийским госпиталям

Информацию Госдепартаменту США о якобы разбомбленных в Сирии пяти больницах и одном мобильном госпитале передал турецкий офис Сирийского американского медицинского сообщества со штаб-квартирой в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ответ Госдепа каналу RT.

О том, что российские самолеты бомбят сирийские медучреждения, на брифинге 16 ноября заявил официальный представитель Госдепартамента адмирал Джон Кирби. Американский чиновник не смог привести доказательств этих утверждений, проявив при этом раздражительность в отношении журналистов телеканала RT.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров намерен обсудить с госсекретарем США Джоном Керри резкое поведение Джона Кирби в отношении журналистов RT. Вопрос будет поднят на встрече в Перу на полях АТЭС.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявление Госдепа об ударах России по больницам в Сирии назвали «ляпом».