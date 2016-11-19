Московские коммунальщики подготовились к предстоящему ледяному дождю

Московские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы из-за ледяного дождя и сильного ветра, которые ожидаются в ночь на воскресенье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в комплексе городского хозяйства.

В ведомстве рассказали, что столичные энергетики и коммунальщики находятся в оперативной готовности, диспетчерские и ремонтно-восстановительные бригады работают традиционно в усиленном круглосуточном режиме.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что в столичном регионе в ночь с субботы на воскресенье ожидаются снег, мокрый снег, переходящий в дождь, гололед, усиление ветра и другие неблагоприятные погодные условия.

В свою очередь, на сайте Гидрометцентра России опубликовано предупреждение о «желтом» уровне опасности в Москве и в ряде других регионов из-за непогоды. Так, в Центральном федеральном округе из 18 субъектов «желтый» уровень опасности ожидается в 16 из них. В первую очередь жителей Москвы, Подмосковья и других областей ожидает сильный ветер, ледяные дожди и аномально высокое атмосферное давление.

Кроме того, в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Смоленской областях синоптики также прогнозируют туман. «Желтый» уровень опасности предупреждает о том, что погода «потенциально опасна».