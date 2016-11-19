Порошенко не получил приглашения на инаугурацию президента США

Президент Украины Петр Порошенко не получил приглашение на инаугурацию нового американского лидера Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2017 года, передают «Вести». Встреча двух президентов состоится уже после вступления Трампа в должность, в феврале будущего года.

Как уточнил посол Украины в США Валерий Чалый, «в США не принято участие руководителей государств именно в этих мероприятиях» — поэтому Порошенко и не получил приглашения на инаугурацию Трампа. Там будут присутствовать в основном послы государств, пояснил Чалый.

«Это специфика Соединенных Штатов, и это несколько отличается от нашей специфики, когда приглашаются в том числе руководители государств», — заявил дипломат.

Организацию предстоящего визита Порошенко в Вашингтон, запланированного на февраль, Чалый назвал амбициозной задачей, осуществление которой будет большой победой.