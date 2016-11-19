В правительстве опровергли «лихорадку» из-за дела Улюкаева

В российском правительстве нет той «лихорадочной атмосферы» после возбуждения дела против бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, о которой ранее сообщило агентство Reuters. Об этом в интервью РБК рассказал министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

«Абсолютный бред. Правительство работает абсолютно нормально», — сказал Абызов. При этом он признал, что ситуацию с Улюкаевым в кабинете министров восприняли «очень болезненно», для членов правительства она стала «серьезным шоком».

В минувшую пятницу агентство Reuters со ссылкой на нескольких неназванных чиновников сообщило, что после задержания главы Минэкономразвития России и его отставки в правительстве царит «лихорадочная атмосфера». Источники агентства сравнили обстановку в министерствах с чистками верхушки КПСС во времена Советского Союза. Собеседники Reuters подчеркивали, что в кабмине ожидают дальнейших арестов среди коллег.

В свою очередь, газета «Ведомости» сообщила, что, помимо Улюкаева, в разработке силовиков также находились вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов. В Следственном комитете опровергли связь обвинений против Улюкаева с этими чиновниками.

Ранее в субботу глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов потребовал обнародовать все материалы дела, возбужденного против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.