В Крыму военные продемонстрировали С-400 и «Панцирь-С»

В Керчи 19 ноября состоялась организованная Министерством обороны России акция «Служба по контракту — твой выбор». Об этом сообщается на сайте департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В рамках мероприятия жителям Крыма показали технику противовоздушной обороны Южного военного округа. В частности, демонстрировались зенитно-ракетная система С-400 и зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С», а также радиолокационные станции радиотехнических войск. В показах также приняла участие авиация Воздушно-космических сил России.

Отмечается, что акцию «Служба по контракту — твой выбор» в Керчи в субботу посетили более 5 тысяч жителей города.

Как добавляет «Интерфакс», российская группировка войск в Крыму усилена зенитным ракетным полком 4-й армии ВВС и ПВО, имеющим на вооружении ЗРС С-400. Согласно открытым данным, его пункт постоянной дислокации находится близ города Феодосия. В августе этот полк, после сформирования и получения техники, проходил подготовку на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

Ранее в субботу агентство «Интерфакс» сообщило, что Крыму восстановлен и введен в эксплуатацию береговой ракетный комплекс «Утес». В ближайшее время восстановленный комплекс проведет несколько пусков ракет, чтобы продемонстрировать его возможности. На базе комплекса в будущем будет развернут ракетный комплекс «Бастион».