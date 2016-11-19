Вице-мэра Москвы Хуснуллина заподозрили в выдаче госконтрактов фирмам матери

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в бытность главы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана одобрял госконтракты с компаниями, которые через офшоры принадлежали его матери. Об этом сообщила международная антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Хуснуллин был министром строительства Татарстана с 2001 по 2010 год. К 2007 году основные строительные компании в республике (ОАО «Татсельжилкомхоз», ОАО «Водоканалсервис», УК ОАО «Татстрой») перешли под контроль ООО «Авердикс».

Как выяснили в «Трансперенси Интернешнл», фирма «Авердикс», в свою очередь, принадлежала лондонской компании AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED, директором которой является гражданка Великобритании Роза Хуснуллина 1944 года рождения. В учредительных документах британской фирмы указан дом в Казани, который до 2011 года принадлежал Хуснуллину. На основе этих данных в «Трансперенси» сделали вывод, что Роза Хуснуллина является матерью чиновника.

Работа госслужащего с компаниями, подконтрольны его родственникам, напоминают в «Трансперенси», является конфликтом интересов, о котором Хуснуллин должен был бы уведомить свое непосредственное начальство. Было ли это сделано, правозащитникам неизвестно. На сайте организации отмечают, что в прокуратуру подано заявление о проверке этих фактов.

Ранее, в августе, Министерство экономического развития РФ предложило запретить госзакупки в случае наличия конфликта интересов между заказчиком и исполнителем.