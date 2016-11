Джоли впервые выступила на публике после расставания с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые выступила на публике после сообщений о разводе с актером Бредом Питтом, пишет издание Entertainment Tonight.

Накануне актриса приняла участие в акции по поддержке Международного уголовного суда (МУС) в Гааге в поддержку политики в отношении детей. Она также записала видео с обращением к участникам акции.

«Успешное судебное преследование и новый правовой ориентир в МУС или в другой организации является частью долгосрочных и жизненно важных усилий. Такой, по моему мнению, должна быть политика международного суда в отношении детей», — заявила Джоли на видео.

Отмечается, что 41-летняя актриса была на видео практически без макияжа, в черном пиджаке и черной блузке.

