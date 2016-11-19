В Лиссабон отправили запчасти для сломавшегося лайнера с журналистами кремлевского пула

Из Москвы в Лиссабон направился резервный борт с запчастями для сломавшегося лайнера Ил-96-300, перевозившего журналистов кремлевского пула на саммит АТЭС в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента России Елену Крылову.

«Произошла техническая поломка, вышел из строя блок зажигания. Это второй подобный случай за последние 15 лет. Специалисты пытались устранить неисправность на месте. Было принято решение доставить необходимую деталь резервным бортом. Он вылетел из Москвы в 11:30», — рассказала собеседница. Крылова также принесла извинения застрявшим в Лиссабоне журналистам за долгое ожидание.

Ранее в субботу стало известно, что самолет, на котором журналисты кремлевского пула и ряд представителей российской делегации летели в Лиму, сломался в Лиссабоне, где у него была дозаправка. Ожидается, что российские журналисты прибудут в столицу Перу вечером 19 ноября, уже после начала саммита АТЭС.

18 ноября два истребителя с швейцарским флагом несколько минут сопровождали самолет с российской делегацией, летевшей в Лиму. Журналисты, в свою очередь, задавались вопросом, не считается ли такой маневр швейцарского истребителя опасным сближением?