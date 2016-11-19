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19 ноября 2016, 00:30
Мемория

Мемория. Асаф Мессерер

Асаф Мессерер
Асаф Мессерер
Фото Б. Фабисовича

19 ноября 1903 года родился Асаф Мессерер, артист балета и балетмейстер

 

Личное дело

Асаф Михайлович Мессерер (1903 – 1992) родился в городе Вильно. В 1904 году его отец получил диплом зубного врача, дававший право на жительство и практику в Москве, и семья переехала в Москву, в дом в Мыльниковом переулке, недалеко от Чистых прудов. Асаф учился в реальном училище и занимался в нескольких спортивных клубах: бегом, прыжками, фехтованием, теннисом, гимнастикой.

В 16 лет Асаф Мессерер попал на балетный спектакль Большого театра и решил стать артистом балета. Так как в столь большом возрасте нельзя было поступить в балетное училище, он начал заниматься в частной студии Михаила Мордкина, где быстро раскрылось его незаурядное дарование. Чтобы заработать деньги на занятия в студии, Мессерер поступил в танцевальную труппу драматического Театра Художественно-просветительского союза рабочих организаций. В 1919 году по инициативе балетмейстера Александра Горского в Московском хореографическом училище впервые был произведен набор класса для взрослых, куда принимали на конкурсной основе людей, уже имевших некоторую подготовку. Асаф Мессерер успешно прошел испытания и был зачислен в восьмой класс, который вел сам Горский. В 1921 году он окончил обучение и был принят в труппу Большого театра. Сначала танцевал в кордебалете, но уже очень скоро ему поручили первую ведущую партию – Океана в «Коньке-Горбунке».

Среди партий Асафа Мессерера в Большом театре: Колен («Тщетная предосторожность»), Зигфрид («Лебединое озеро»), Принц («Щелкунчик»), сарацинский танец и Бернар («Раймонда»), Петрушка и Арап («Петрушка»), Раб и Пират («Корсар»), индусский танец («Баядерка»), Арлекин («Миллионы Арлекина»), Раб и Океан («Конек-Горбунок»), Франц («Коппелия»), Раб и Иосиф («Иосиф Прекрасный»), Зефир («Теолинда»), Зефир («Эсмеральда»), Голубая птица («Спящая красавица»), Божок, Китайский фокусник и Японский матрос («Красный мак»), Лидийский военачальник («Саламбо»), Базиль, Филипп («Пламя Парижа»). Был ведущим танцовщиком Большого театра до 1954 года.

Уже с 1925 года Асаф Мессерер выступает как балетмейстер. В студии «Драмбалет» он поставил «Войну игрушек» на музыку Шумана, затем «Игры в танцах» и «Спортивные танцы» на сборную музыку. В Большом театре в 1925 году он ставит спектакль Москоского художественного училища «Фея кукол» (под названием «Волшебница кукол», совместно с Е. И. Долинской). В 1930 году на сцене Экспериментального театра – филиала Большого театра – им был поставлен балет «Тщетная предосторожность» (совместно с И. А. Моисеевым). Затем были постановки балетов «Спящая красавица» (1936, 1944, 1952), «Лебединое озеро» (1937), «Класс-концерт» (1962), «На берегу моря» (1953, Вильнюсский театр), «Урок танца» (1960, МХУ; 1961, Брюссель). Ставил также танцы в операх Большого театра.

В 1941 году Мессерер получил Сталинскую премию II степени, а в 1947 – Сталинскую премию I степени за исполнение партии Филиппа в балете «Пламя Парижа».

Умер Асаф Мессерер в Москве 7 марта 1992 года.

 

Чем знаменит

 
Танец с лентами из балета "Красный мак"

Выдающийся артист балета, значительно обогативший технику мужского танца. Более сложные вариации мужских партии, включавшие двойные и тройные пируэты и повороты в прыжке, разработанные Мессерером, впоследствии стали широко распространенными приемами у танцовщиков. Ввел в мужские партии некоторые элементы, ранее исполнявшиеся только балеринами (например, со-де-баск). Критики отмечали жизнерадостность и эмоциональность его танца, подчас ироничную трактовку образов. Помимо танцевальных партий в классических и современных балетных постановках Асаф Мессерер создал ряд концертных номеров, которые сам же исполнял: «Вальс» на музыку М. Мошковского, «Мелодия» на музыку К. В. Глюка, «Весенние воды» на музыку С. В. Рахманинова. Наибольшим успехом пользовался номер «Футболист» на музыку А. И. Цфасмана.

 

О чем надо знать

Как педагог Асаф Мессерер стал известен не меньше, а, возможно, даже больше, чем как артист балета. Преподавать он начал еще в 1920 году, сначала в студии «Драмбалет» и на вечерних курсах при Большом театре. С 1923 по 1960 год работал педагогом в Московском художественном училище. С 1946 года вел класс для ведущих танцовщиков и балерин в Большом театре. Как педагог и балетмейстер Асаф Мессерер работал в труппе Мориса Бежара в Брюсселе (1961-62), а также в Венгрии и Польше. Его учебник «Уроки классического танца» (1967) выдержал несколько изданий.

 

Прямая речь

«Теперь я расскажу об одном из зимних вечеров 1919 года. В Большом театре дают балет "Коппелия", и я случайно оказываюсь на гудящей галерке. В театре холодно, публика сидит в валенках, в шубах, под куполом висит морозный туман от дыхания зрителей. Зима 1919 года была вообще какой-то небывало лютой и голодной. Москва глубоко утонула в снегу, на улицах валялись закоченевшие дохлые лошади, их никто не убирал. У нас в доме вся жизнь перенеслась в ту комнату, где топилась "буржуйка". Длинная, голенастая труба тянулась от нее в форточку. Поэтому в комнате дыма было больше, чем тепла. Мать варила суп: на чугун кипятка горсть пшена. Мы сидим, жмемся ближе к "буржуйке" и друг к другу... И вдруг - Большой театр! Красный бархат партера и лож, золото, сияние огней в хрустальных подвесках. Все это казалось почти ирреальным и все-таки было явью. Радостная роскошь обстановки, звуки настраиваемых в оркестре инструментов, тьма, медленно сходившая в зал вслед меркнувшей люстре, взлетающий вверх занавес и, наконец, яркая сцена, на которой, непричастно стуже, стояла грациозная балерина в короткой пачке и резво веселая. Главные партии в "Коппелии" исполняли тогдашние премьеры Большого театра Александра Балашова и Леонид Жуков. Весь спектакль я простоял в своих полумальчиковых ботинках, которые мать достала мне по случаю. Они ужасно жали, будучи на два номера меньше моих ног. И лишь на "Коппелии" я, кажется, впервые забыл о своих мучениях. Как же так, ошеломленно думал я, артисты не произносят ни слова, а мне все понятно! Яснее, чем даже в опере, которую я к тому времени уже слышал. Не помню, какая это была опера, но ясно помню, что скучал и все время пытался разобрать слова, которые певцы пели, едва проборматывая, с ужасной дикцией. А тут - сказка, веселье, игра. Танцовщики вершат ее в вариациях, прыжках, кабриолях, антраша, пируэтах, турах в воздухе - чудо! Разумеется, я лишь значительно позже узнал названия всех этих движений. Но мог ли я предполагать, что всего через два года сам буду танцевать на прославленной сцене! На "Коппелии" я лишь догадался, что танцы - это мое. Мне нужно идти в балет».

Из книги Асафа Мессерера «Танец. Мысль. Время»

«Я понял, что в ведении класса артистов балета нужно определенная система, что каждый урок должен иметь свою целевую задачу, свою тему, свое лейтдвижение. Следуя педагогическим принципам В.Д. Тихомирова, я развиваю отдельные хореографические темы в течение каждой учебной недели. <…> В процессе работы над хореографической темой класса, я заранее определяю построение каждой танцевальной комбинации и намечаю разработку какого-либо прыжкового «лейтдвижения». Исходя из закономерностей его развития, он стремлюсь, начиная с упражнений у станка, подготавливать мышцы к освоению данной танцевальной формы в определенных ее частях. Когда мышцы получают достаточную подготовку, «лейтдвижение» включается мною в целый ряд прыжковых комбинаций, начиная с более легкой формы маленьких и средних прыжков, варьируя ее с заносками, переходя затем к большим прыжкам в различных, менее и более сложных поворотов».

Из книги Асафа Мессерера «Уроки классического танца»

 

5 фактов об Асафе Мессерере

  • Асаф Мессерер был четвертым из девяти детей в семье.
  • Старший брат Асафа Мессерера – Азарий – был актером Московского Художественного театра; сестра Рахиль - мать Майи Плисецкой - киноактрисой; другая сестра, Суламифь – балериной и педагогом, в 1930 – 1940-х годах танцевала ведущие партии в Большом театре, партнером ее часто был брат; сын Асафа Мессерера Борис стал известным театральным художником.
  • Когда в 1921 году «Мистерия-буфф» Маяковского была поставлена на немецком языке в цирке на Цветном бульваре для делегатов III съезда Коминтерна, Асаф Мессерер танцевал там в кордебалете чертей в третьем акте.
  • В 1951году Асаф Мессерер стал народным артистом РСФСР, а в 1976 – народным артистом СССР.
  • Асаф Мессерер снимался в фильмах «Большой концерт» и «Концерт-вальс». О его творчестве рассказывают документальные фильма «Асаф Мессерер» (1989) и «Золотой век Асафа Мессерера» (2003).

 

Материалы об Асафе Мессерере

Статья об Асафе Мессерере в русской Википедии

Асаф Мессерер у энциклопедии «Кругосвет»

Асаф Мессерер в «Электронной еврейской энциклопедии»

Асаф Мессерер в энциклопедии «Русский балет»

Асаф Мессерер «Танец. Мысль. Время»

 

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Мемория. Асаф Мессерер
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