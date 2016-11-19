В США подали в суд на нефтяные компании из-за землетрясений

Жители городка Пауни в американском штате Оклахома подали в суд против 27 энергокомпаний, возложив на них вину за участившиеся землетрясений в регионе, пишет агентство AP.

В коллективный иске жителей в окружной суд утверждается, что геологи продолжали закачивать воду в скважины, зная об опасности землетрясений. В иске указаны две конкретные компании: Eagle Road Oil и Cummings Oil Company. Названия остальных 25 компаний не приводятся.

В поданном в суд заявлении подчеркивается, что нефтяники «грубо пренебрегли частной или общественной безопасностью», продолжая работать с нагнетательными скважинами.

Ранее жители и представители экологических организаций соседних штатов Техас и Арканзас также через суд потребовали от нефтяными компаний прекращения закачки воды в подземные пласты. В июле 2011 года власти Арканзаса запретили бурение скважин для утилизации жидкости, после чего землетрясения в северной части штата прекратились.

В сентябре в 14 километрах от города Пауни, в котором проживают около двух тысяч человек, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В ноябре в другом городе Оклахомы было отмечено землетрясение магнитудой 5,3. При этом специалисты отмечают, что за последние годы количество подземных толчков в штате значительно увеличилось.

16 ноября геологическая служба США сообщила об обнаружении в сланцевой формации Вулфкэмп в штате Техас крупнейшего в стране месторождения нефти и газа. Прогнозируемый общий объем технически извлекаемых запасов нефти на этой формации составляет 20 млрд баррелей, природного газа — 16 трлн кубометров.