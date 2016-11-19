Путин наградил патриарха Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) был награжден за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, за активную просветительскую и миротворческую деятельность.

У патриарха Кирилла уже есть такие ордена – второй и третьей степеней. Среди других государственных наград патриарха — Орден Александра Невского, Орден Дружбы, медаль «Совет Федерации. 20 лет» и другие. У него так же есть ведомственные награды, в том числе «За заслуги в укреплении международной безопасности» от Совбеза, «За вклад в международное сотрудничество» от МИД и «За отличие в службе» от Федеральной службы железнодорожных войск.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был избран в 2009 году. 20 ноября предстоятелю РПЦ исполнится 70 лет.