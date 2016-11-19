Американские СМИ назвали кандидатов на пост главы Пентагона

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа занимается выбором кандидатов на пост главы Пентагона, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Среди претендентов источники называют бывшего директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Петреуса, который ушел в отставку с этого поста из-за секс-скандала, а также генерала Корпуса морской пехоты в отставке, бывшего командующего Межвидового командования Вооруженных сил США Джеймса Маттиса. По данным издания, в скором времени Маттис намерен встретиться с Трампом в Нью-Джерси.

Как напоминает WSJ, в 2012 году Дэвид Петреус был уличен во внебрачной связи со своим биографом Полой Бродвелл.

Другими претендентами являются отставной генерал, бывший советник в избирательном штабе Трампа Джек Кин, экс-сенатор от штата Миссури Джим Талент и действующий сенатор от Арканзаса Том Коттон, а также бывший помощник президента Джорджа Буша-младшего по вопросам национальной безопасности Стивен Хэдли.

Ранее Дональд Трамп официально объявил о назначениях на пост генерального прокурора США сенатора от Алабамы Джеффа Сешнса, а члена палаты представителей от Канзаса Майка Помпео — на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). При этом отставной генерал Майкл Флинн выбран на пост советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности.