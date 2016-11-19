Песков рассказал про условия встречи Путина и Обамы в Лиме

В планы президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы не входит официальная двухсторонняя встреча в ходе саммита АТЭС в Перу, однако лидеры найдут время пообщаться во время совместных мероприятий, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Они так или иначе во время саммита пересекаются», — цитирует агентство слова Дмитрия Пескова. Он отметил, что лидера могу пересечься вечером в субботу или во время мероприятий в воскресенье.

Пресс-секретарь президента уточнил, что первым общим для Путина и Обамы мероприятием будет вечерний обед в субботу, 19 ноября. При этом на деловом консультативном совете 20 ноября американский лидер присутствовать не будет.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что администрации президентов России и США не согласовывали отдельной встречи лидеров двух стран на полях саммита АТЭС, но «встречи на ногах» исключать нельзя. На вопрос о том, какие темы могут быть затронуты в ходе этой встречи, официальный представитель Кремля ответил, что главы двух стран могут поговорить «о наиболее актуальных вопросах».

19 ноября Владимир Путин прибыл в Перу для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях саммита президент России планирует встретиться с лидерами Вьетнама, Филиппин, Китая и президентом Перу. По информации Кремля, на субботу были запланированы двусторонние встречи Путина с президентом Вьетнама, а также беседы с президентами Филиппин и Перу. Также запланирована встреча с членами делового консультативного совета форума АТЭС, беседа с председателем КНР и с премьером Японии.