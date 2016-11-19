Друг псковских подростков опроверг их гибель при штурме

Друг подростков из Пскова Дениса и Екатерины, обстрелявших из ружья полицейских, опроверг слухи о том, что молодых людей могли убить бойцы Росгвардии в ходе штурма дома, сообщает «Сноб».

В разговоре с корреспондентом издания молодой человек рассказал, что незадолго до трагических событий Денис написал другу о намерении стрелять девушке в затылок. «Денис перед тем, как выстрелить в Катю, написал другу, что будет стрелять Кате в затылок, потому что Кате страшно, и он сказал, чтобы ей не было страшно, пусть повернется спиной. Сказал Кате: "Встань спиной"» — цитирует издание слова собеседника.

Он также рассказал, что в школе преподаватели ругают учеников за разговоры о погибших сверстниках. «[Учителя] говорят, что Денис с Катей сами виноваты и не о чем говорить», — добавил юноша.

По официальной версии Следственного комитета, после того, как подростки закончили трансляцию своих действий в Periscope и перестали выходить на связь, 15-летний Денис М. застрелил свою подругу, после чего совершил суицид.

14 ноября в Пскове двое влюбленных подростков забаррикадировались в частном доме, после чего из окна открыли огонь по сотрудникам полиции, которые разыскивали Дениса по заявлению его родителей. Оружие и патроны школьники взяли в сейфе, который принадлежал отчиму Екатерины В. Позднее в интернете было опубликовано видео штурма дома, в котором и находились подростки.