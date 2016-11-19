Верховная Рада предложила наказывать госслужащих за поездки в Крым

Инициативная группа народных депутатов украинского парламента внесла на рассмотрение Верховной рады предложение — установить уголовную ответственность за посещение Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик государственными служащими Украины, передает «Страна.ua».

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде. Он предполагает меру наказания за указанное нарушение в виде штрафа в размере до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (минимум составляет 17 гривен, а общая сумма штрафа — 850 гривен, то есть порядка 2,1 тысячи рублей).

В случае повторного нарушения наказание ужесточается до ареста на срок до полугода и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Поправки, как уточняется в законопроекте, не касаются военнослужащих, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.