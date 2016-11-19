Российская фигуристка Радионова победила на этапе Гран-при в Пекине

Россиянка Елена Радионова победила в соревнованиях одиночниц на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине, сообщает «Чемпионат».

В минувшую пятницу 17-летняя москвичка стала второй по итогам короткой программы, а в субботу продемонстрировала лучший результат в произвольной программе.

Результат Елены Радионовой по сумме двух программ — 205,90 балла. Второй стала канадка Катлин Осмонд (196,00), замкнула первую тройку лидеров соотечественница Радионовой Елизавета Туктамышева (192,57).

Победа Радионова в Пекине гарантировала ей участие в финале серии Гран-при, который пройдет в Марселе с 8 по 11 декабря. На предыдущем этапе Гран-при во Франции победу одержала россиянка Евгения Медведева.