Сандерс пообещал вместе с Трампом бороться против корпораций в США

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил о намерении стать союзником избранного президента, республиканца Дональда Трампа в борьбе с корпорациями в стране, передает CNN.

«Если Трамп решится на противостояние этим корпорациям, то у него будет союзник в моем лице»,— цитирует телеканал слова Сандерса.

Политик также сообщил о готовности поддержать Дональда Трампа и по вопросам здравоохранения, снижения цен на лекарства, повышения минимальной заработной платы до десяти долларов, регулирования фондового рынка и увеличения пошлин на продукцию компаний, переносящих производство за границу с целью уменьшения налогового бремени.

Как отмечает CNN, несмотря на готовность Сандерса сотрудничать с Трампом по некоторым экономическим вопросам, между политиками сохраняются серьезные разногласия. В частности, Сандерс не согласен с политикой Трампа в вопросах изменения климата, которые избранный президент называл «мистификациями». Сандерс также призывает Трампа уволить Стива Бэннон, которого президент назначил руководителем своей переходной команды, и выступает с критикой налоговой политики Трампа.