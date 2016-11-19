Названа возможная причина пожара на птицефабрике в Тюменской области

Пожар в вагончике-бытовке на территории птицефабрики в Тюменской области, унесший жизни семи человек, мог возникнуть из-за замыкания проводки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По предварительным данным, возгорание произошло у входа в вагончик. Находившиеся в нем люди пытались спастись через единственное окошко бытовки», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь, на сайте областной прокуратуры сообщается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель более двух лиц»)

В ведомстве также подтвердили, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Таджикистана. Они являлись сотрудниками подрядной организации ООО «Горизонт», имели разрешение на работу в России и были официально трудоустроены.

Пожар на стройплощадке на территории птицефабрики в семи километрах от села Юргинское Тюменской области произошел в ночь на субботу, 19 ноября. Здесь загорелась жилая бытовка. В результате погибли семь человек. Еще три человека получили отравление дымом и были госпитализированы.