Модельер Мишель Обамы отказалась работать с женой Трампа из-за «сексизма»

Модельер французского происхождения Софи Теле, которая работала с первой леди США Мишель Обамой, отказалась сотрудничать с супругой избранного президента Дональда Трампа Меланией. Открытое письмо с соответствующим заявлением модельер опубликовала в своем Twitter.

«Бренд Sophie Theallet против любых проявлений дискриминации и предубеждений <...> Сама будучи иммигрантом в этой стране, я получила возможность осуществить свои мечты. Одевать первую первую леди в течение восьми лет было большой честью для меня», — говорится в заявлении дизайнера.

Теле подчеркнула, что она является человеком, выступающим «за разнообразие, индивидуальные свободы и уважение к образу жизни других». В этой связи она приняла решение отказаться от работы с Меланией Трамп, чей муж допускал неполиткорректные высказывания во время президентской кампании.

«Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми мы руководствуемся в жизни», — пояснила модельер и призвала своих коллег последовать ее примеру.

По информации модного блога WWD, во время избирательной кампании бывшая модель и супруга будущего американского президента появлялась на публике в нарядах от Ralph Lauren, Gucci, Fendi, Dolce & Gabbana и Michael Kors.