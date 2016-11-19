МИД попросил Швейцарию разъяснить инцидент с самолетом журналистов

МИД России в официальном твиттере попросил Берн разъяснить инцидент с облетом самолетами швейцарских ВВС пассажирского лайнера, в котором находились направляющиеся на саммит АТЭС в Перу члены российской делегации.

«Выразили недоумение и попросили разъяснений у швейцарской стороны в связи с инцидентом с российским правительственным бортом в небе над Конфедерацией», — говорится в посте посольства РФ в Берне. Именно эту запись позже ретвитнул МИД.

В свою очередь, агентство ТАСС сообщает, что российские дипломаты направили в Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии соответствующую ноту. Представитель российской дипмиссии уточнил, что разрешение на пролет пассажирского лайнера над территорией Швейцарии было получено заблаговременно.

18 ноября два истребителя с швейцарским флагом несколько минут сопровождали самолет с российской делегацией, летевшей в Лиму. Журналисты, в свою очередь, задавались вопросом, не считается ли такой маневр швейцарского истребителя опасным сближением?

«С пафосом летим в Лиму: над Швейцарией прошли с эскортом из двух F-18 с боекомплектом. Летчик обрадовался, что его снимают, помахал рукой и красиво ушел вверх. Но потом вернулся. Это, кстати, считается опасным сближением?», — написал в Facebook один из участников кремлевского пула, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.