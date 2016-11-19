В Швейцарии инцидент с российским самолетом сравнили с проверкой на дорогах

Министерство обороны Швейцарии прокомментировало сопровождение истребителями российского специального борта, на котором журналисты кремлевского пула направлялись на саммит АТЭС в Перу, сообщает Reuters. В ведомстве этот инцидент назвали рутинной проверкой.

«Это как полицейский патруль, который останавливает машину на улице, чтобы проверить, не значится ли она в угоне», — цитирует агенство слова представителя ведомства.

В Минобороны уточнили, что два истребителя F/A-18 сопровождали Ил-96-300 в течение семи минут над территорией Швейцарии. В ведомстве также заметили, что в год швейцарские военно-воздушные силы проводят до 400 подобных вылетов, чтобы убедиться в принадлежности самолетов, пересекающих воздушное пространство страны.

Ранее в субботу МИД России в официальном твиттере попросил Берн разъяснить инцидент с облетом самолетами швейцарских ВВС пассажирского лайнера.

18 ноября два истребителя с швейцарским флагом несколько минут сопровождали самолет с российской делегацией, летевшей в Лиму. Журналисты, в свою очередь, задавались вопросом, не считается ли такой маневр швейцарского истребителя опасным сближением?