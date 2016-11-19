Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 ноября 2016, суббота, 23:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
19 ноября 2016, 20:56
гражданская авиация МИД России Швейцария

В Швейцарии инцидент с российским самолетом сравнили с проверкой на дорогах

Истребитель F/A-18 сопровождает российский Ил-96
Истребитель F/A-18 сопровождает российский Ил-96
Кадр: YouTube

Министерство обороны Швейцарии прокомментировало сопровождение истребителями российского специального борта, на котором журналисты кремлевского пула направлялись на саммит АТЭС в Перу, сообщает Reuters. В ведомстве этот инцидент назвали рутинной проверкой.

«Это как полицейский патруль, который останавливает машину на улице, чтобы проверить, не значится ли она в угоне», — цитирует агенство слова представителя ведомства.

В Минобороны уточнили, что два истребителя F/A-18 сопровождали Ил-96-300 в течение семи минут над территорией Швейцарии. В ведомстве также заметили, что в год швейцарские военно-воздушные силы проводят до 400 подобных вылетов, чтобы убедиться в принадлежности самолетов, пересекающих воздушное пространство страны.

Ранее в субботу МИД России в официальном твиттере попросил Берн разъяснить инцидент с облетом самолетами швейцарских ВВС пассажирского лайнера.

18 ноября два истребителя с швейцарским флагом несколько минут сопровождали самолет с российской делегацией, летевшей в Лиму. Журналисты, в свою очередь, задавались вопросом, не считается ли такой маневр швейцарского истребителя опасным сближением?

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Внешэкономбанк
Улюкаева исключат из набсовета ВЭБ после назначения нового министра
Михаил Федотов
Глава СПЧ потребовал опубликовать материалы дела Улюкаева
Петр Порошенко на Майдане
Порошенко шесть часов допрашивали по делу о расстреле «небесной сотни»
Саммит АТЭС
Песков рассказал про условия встречи Путина и Обамы в Лиме
Ильдар Дадин
СПЧ представит Путину доклад об Ильдаре Дадине
Архив новостей

Самое читаемое

Представитель МИД Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Обамы о России как супердержаве
Ракетное оснащение истребителя российских ВКС, взлетающего с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов"
Минобороны об успешных ударах авиации с «Адмирала Кузнецова»
Палубный истребитель МиГ-29К
Россия потеряла в сирийском небе второй самолет
Ангела Меркель и Барак Обама
После обсуждения санкций Обама и Меркель сделали России комплименты
Хромосома
Теломераза: друг и враг
20:56 В Швейцарии инцидент с российским самолетом сравнили с проверкой на дорогах
20:32 Московские коммунальщики подготовились к предстоящему ледяному дождю
19:48 Песков рассказал про условия встречи Путина и Обамы в Лиме
19:27 Улюкаева исключат из набсовета ВЭБ после назначения нового министра
18:52 СПЧ представит Путину доклад об Ильдаре Дадине

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Асаф Мессерер
Асаф Мессерер
19 ноября 1903 года родился Асаф Мессерер, артист балета и балетмейстер
18:38 В Крыму военные продемонстрировали С-400 и «Панцирь-С»
17:51 Трамп потребовал от бродвейских актеров извиниться перед его вице-президентом
17:31 Путин наградил патриарха Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
16:52 Вице-мэра Москвы Хуснуллина заподозрили в выдаче госконтрактов фирмам матери
16:30 В правительстве опровергли «лихорадку» из-за дела Улюкаева
15:56 Джоли впервые выступила на публике после расставания с Брэдом Питтом
15:39 МИД попросил Швейцарию разъяснить инцидент с самолетом журналистов
14:54 Глава СПЧ потребовал опубликовать материалы дела Улюкаева
14:40 Порошенко шесть часов допрашивали по делу о расстреле «небесной сотни»
14:32 Российская фигуристка Радионова победила на этапе Гран-при в Пекине
13:55 Друг псковских подростков опроверг их гибель при штурме
13:43 Захарова сообщила о захвате «твитопланетянами» посольства США из-за LinkedIn
13:29 Названа возможная причина пожара на птицефабрике в Тюменской области
12:55 Госдеп назвал источник информации об ударах России по сирийским госпиталям
12:50 Цукерберг рассказал о мерах борьбы с ложными новостями в Facebook
12:34 В Лиссабон отправили запчасти для сломавшегося лайнера с журналистами кремлевского пула
11:58 Сандерс пообещал вместе с Трампом бороться против корпораций в США
11:36 Модельер Мишель Обамы отказалась работать с женой Трампа из-за «сексизма»
11:22 Пьяный украинец на грузовике протаранил шесть автомобилей в Москве
10:47 Карякин и Карлсен в шестой раз сыграли вничью в чемпионском матче
10:44 Порошенко получил вызов на допрос в Генпрокуратуру Украины
10:20 В США подали в суд на нефтяные компании из-за землетрясений
09:42 Эрдоган рассказал о своем разочаровании политикой Барака Обамы
09:31 Американские СМИ назвали кандидатов на пост главы Пентагона
09:10 Семеро таджиков погибли при пожаре на птицефабрике в Тюменской области
01:11 Порошенко не получил приглашения на инаугурацию президента США
01:03 Трамп согласился заплатить студентам закрывшегося Trump University
00:36 Верховная Рада предложила наказывать госслужащих за поездки в Крым
00:29 Госдума разрешит россиянам открывать семейные счета в банках
18.11 23:53 Патриарх Кирилл отметил готовность Трампа вступить на путь диалога с РФ
18.11 23:31 Обама ответил на вопрос о помиловании Сноудена
18.11 23:19 СМИ узнали стоимость ремонта Букингемского дворца
18.11 22:29 Власти Москвы обещали хозяевам самостроя плату за добровольный снос
18.11 22:11 СБУ заявила о спасении жизни бывшего агента ФСБ
18.11 21:36 Истребители с швейцарским флагом взяли под конвой самолет с россиянами
18.11 21:05 Источник связал проверки Lenovo и HP с поставками компьютеров для ЦИК
18.11 20:51 Китайский робот устроил погром на выставке и наехал на человека
18.11 20:46 В Бишкеке загорелся аквапарк
18.11 20:40 Зарплату главы «Почты России» решили увеличить до 10 млн рублей в месяц
18.11 20:05 СМИ сообщили о планах Путина доверить Кириенко свою избирательную кампанию
18.11 20:03 Падение доходов россиян за месяц ускорилось в четыре раза
18.11 19:47 Бывший вице-губернатор Петербурга арестован по делу «Зенит-Арены»
18.11 19:42 Британский журнал отправил Путина и Трампа на войну
18.11 19:30 Google в пятый раз попытался опротестовать предписание ФАС
18.11 19:29 Чиновники рассказали о лихорадочной атмосфере в кабмине после задержания Улюкаева
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.