Трамп согласился заплатить студентам закрывшегося Trump University

Избранный президент США Дональд Трамп согласился на урегулирование исков по его проекту Trump University — серии семинаров по недвижимости за 25 млн долларов, передает Reuters.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что из указанной суммы предъявленные генеральным прокурором Нью-Йорка иски будут представлять примерно 4 млн.

Групповой иск в суд на Трампа подали студенты, записавшиеся на курсы по недвижимости Trump University — учебного заведения, которое впоследствии прекратило свое существование. Учащиеся утверждают, что оплатили свое участие в семинарах, но проект оказадся «чистой воды пиаром».