Семеро таджиков погибли при пожаре на птицефабрике в Тюменской области

В результате пожара в Тюменской области погибли семь человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Еще три человека получили отравление дымом и были госпитализированы.

Пожар произошел в ночь на субботу, 19 ноября, на территории птицефабрики в семи километрах от села Юргинское. Загорелась жилая бытовка на стройплощадке. Прибывшие пожарные потушили возгорание за семь минут. Площадь пожара составила 32 квадратных метра.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, все семеро погибших и трое пострадавших при пожаре являются гражданами Таджикистана. В настоящее время установлены личности шести погибших из семи. «По предварительным данным, они работали на этой стройке. Причины трагедии сейчас выясняются. На месте также работают психологи», — отметил источник.