Захарова сообщила о захвате «твитопланетянами» посольства США из-за LinkedIn

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление количеству твитов американского посольства в Москве по теме блокировки LinkedIn. В своем фейсбуке она высказала предположение, что аккаунт диппредставительства, возможно, захватили «твитопланетяне».

«Партнеры, держитесь! Вас скоро спасут! Недолго уже осталось!» — до

18 ноября в серии твитов с хэштегом #LinkedIn американское посольство заявило, что российский народ достоин правительства, которое поддерживает осуществление гражданских прав, не опасаясь преследований, равное общение, свободный обмен идеями и т.д.

В то же день пресс-секретарь посольства США в РФ Мари Олсон выразила беспокойство в связи с блокировкой социальной сети LinkedIn в России. В посольстве призвали Москву незамедлительно восстановить работу сервиса. «Мы призываем Россию тщательно изучить влияние закона о локализации данных, который окажет вредное влияние на российскую IT-индустрию. Компании должны быть свободными в выборе места, где хранить информацию», — подчеркнули в посольстве.

17 ноября во исполнение судебных решений Роскомнадзор предписал поставщикам интернет-услуг заблокировать доступ к социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn.