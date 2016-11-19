Улюкаева исключат из набсовета ВЭБ после назначения нового министра

Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева исключат из наблюдательного совета Внешэкономбанка после назначения нового главы Минэкономразвития, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя финансовой организации Андрея Клепача.

«Будет новый министр — соответственно, он войдет в наблюдательный совет», — заявил Клепач в кулуарах Общероссийского гражданского форума.

При этом он высказал мнение, что отставка Улюкаева не повлияет на инвестклимат России в долгосрочной перспективе. «Думаю, что все-таки реальные дела, которые правительство делает и будет делать, все равно будут улучшать инвестиционный климат», — цитирует агентство слова зампредседателя ВЭБ.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении крупной взятки, от должности министра экономического развития РФ. В Кремле уточнили, что Улюкаев уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

В этот же день Басманный суд Москвы отправил бывшего главу ведомства под домашний арест по делу о получении взятки. Экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 15 января 2017 года. При этом суд отказал отказал Улюкаеву в ежедневных четырехчасовых прогулках.