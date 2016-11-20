В Домодедово экстренно сел аэробус А380

В столичном аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A380, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

По словам собеседника агентства, экипаж самолета, выполнявшего рейс по маршруту Дубай – Сан-Франциско, принял решение об экстренной посадке из-за резкого ухудшения состояния здоровья пассажирки.

Приземление самолета ожидала врачебная бригада аэропорта Домодедово, пассажирку госпитализируют.