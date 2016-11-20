Власти Сирии отвергли план ООН по самоуправлению Алеппо

Сирийские власти отказались принять план спецпосланника ООН Стафана де Мистуры по предоставлению самоуправления восточной части Алеппо, сообщает Reuters.

По итогам переговоров с де Мистурой министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем заявил, что предложение спецпосланника ООН неприемлемо, поскольку предложенный им план нарушает суверенитет Сирии.

Де Мистура, в свою очередь, «выразил ему (министру) озабоченность в связи с докладами международных медицинских организаций, потребовав прекратить обстрел районов восточного Алеппо». Спецпосланник ООН затронул тему обстрела гражданских учреждений города, однако «Муаллем отрицал факт каких-либо бомбардировок по больницам города», рассказал де Мистура.

Между тем, 20 ноября вновь появились сообщения о гибели мирных жителей Алеппо – жертвами обстрела школы в западном районе города стали семеро детей.