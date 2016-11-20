В Домодедово задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира

В столичном аэропорту Домодедово задержан мужчина, угрожавший устроить взрыв на борту самолета, сообщает ТАСС.

Пассажир рейса Москва – Дубай и его супруга сели в самолет, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На борту мужчина начал угрожать взрывом и пытался проникнуть в кабину пилотов. В связи с этим вылет самолета отложили, прибывшие по вызову сотрудники транспортной полиции забрали мужчину и доставили его в отдел для разбирательства.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что на задержанного 29-летнего жителя Нижнего Новгорода составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».