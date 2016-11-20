Экс-глава ЦБ Дубинин может заменить Улюкаева в ВТБ

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин может заменить экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева на посту председателя наблюдательного совета банка ВТБ. Об этом заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, сообщает РИА Новости.

Костин отметил: «В настоящее время рассматривается кандидатура Сергея Константиновича Дубинина, бывшего председателя Центрального банка, он уже был нашим председателем. В случае согласования мы надеемся, что до следующего годового собрания Дубинин будет председателем совета».

Напомним, Улюкаев находится под домашним арестом по делу о получении крупной взятки. 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Улюкаева от должности министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.