Эрдоган объявил об обсуждении вступления Турции в ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждает вступление страны в Шанхайскую организацию сотрудничества, передает РИА Новости.

По утверждению турецкого лидера, членство Турции в Евросоюзе является не единственным вариантом, который стоит на повестке дня.

Напомним, ШОС была создана в 2001 году лидерами России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время участниками ШОС являются также Индия, Китай, Пакистан. Еще 4 государства имеют статус наблюдателя, 6 – партнера по диалогу и двое являются кандидатами в наблюдатели.

Главными задачами ШОС являются укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.