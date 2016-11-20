ЕСПЧ коммуницировал жалобу Дадина на пытки в колонии

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Ильдара Дадина на пытки в колонии. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт».

В сообщении отмечается, что соответствующий, уже второй, запрос в ЕСПЧ был направлен 16 ноября. Коммуницировав жалобу, суд поставил перед Россией вопросы: было ли нарушено право на запрет пыток в период с 1 сентября по 18 ноября; был ли Дадин объектом жестокого и ненадлежащего обращения в этот период; был ли доступ к эффективному средству правовой защиты у Дадина.

ЕСПЧ затребовал всю медицинскую документацию о здоровье Дадина за период с 1 сентября по настоящий момент, причем «обращает внимание на противоречие: в одном документе представители системы ФСИН зафиксировали травмы Дадина (2 ноября в 11.45). Но в другом документе заявлено, что в тот же день, 2 ноября, Дадина осмотрели врачи, и "никаких травм не обнаружили". Поэтому Суд ставит отдельный вопрос перед РФ — что же было конкретной причиной происхождения травм Дадина 2 ноября 2016 года».

Ильдар Дадин – первый гражданин России, получивший реальный срок по статье УК о нарушении закона о митингах. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет колонии. Находясь в заключении, Дадин сообщил, к нему применяли пытки. При этом после встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой Дадин отказался от перевода в другую колонию. 17 ноября во ФСИН сообщили, что Ильдар Дадин подрался с сокамерником.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что СПЧ представит Владимиру Путину доклад о посещении карельской колонии № 7, в которой содержится оппозиционер Ильдар Дадин.